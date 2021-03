Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 17 marzo 2021

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 18 marzo 2021) Idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Green Book ha totalizzato 4255 spettatori (18.09% di share). Il film Sole a Catinelle su Canale5 ha conquistato 2692 spettatori (11.21%). Il film Edge of Tomorrow – Senza domani su Italia1 ne ha avuti 1140 (4.71%); su Rai2 la puntata della serie tv Rocco Schiavone ha portato a casa 2703 spettatori (10.94%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2335 spettatori (10.32%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 831 spettatori (3.60%) e su La7 Atlantide speciale ne ha avuti 372 (2.45%). Su Tv8 per Italia’s Got Talent 1235 spettatori (5.20%). ...