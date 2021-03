Articolo Uno e Sinistra Italiana: “Bene ogni processo per allargare il campo” (Di giovedì 18 marzo 2021) Matteo Cantamessa, segretario metropolitano Articolo Uno e Roberto Bacchin, segretario metropolitano Sinistra Italiana commentano l’ipotesi di una alleanza tra M5s e Pd avanzata da Appendino e per ora non avvallata dai due partiti, se non in caso di ballottaggio per arginare il centro destra: “In vista del tavolo del centroSinistra di venerdì, restiamo convinti che ogni processo teso ad allargare il nostro campo sia da preferire ad altre strade; insisteremo affinché in quella sede sia formulata un’idea di percorso il più possibile democratico e inclusivo verso la scelta del/la candidato/a.Apprendiamo favorevolmente che la prospettiva di un dialogo anche con il Movimento 5 stelle non sia più un tabù. Questo approccio, se condiviso dall’intera ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 18 marzo 2021) Matteo Cantamessa, segretario metropolitanoUno e Roberto Bacchin, segretario metropolitanocommentano l’ipotesi di una alleanza tra M5s e Pd avanzata da Appendino e per ora non avvallata dai due partiti, se non in caso di ballottaggio per arginare il centro destra: “In vista del tavolo del centrodi venerdì, restiamo convinti cheteso adil nostrosia da preferire ad altre strade; insisteremo affinché in quella sede sia formulata un’idea di percorso il più possibile democratico e inclusivo verso la scelta del/la candidato/a.Apprendiamo favorevolmente che la prospettiva di un dialogo anche con il Movimento 5 stelle non sia più un tabù. Questo approccio, se condiviso dall’intera ...

Advertising

borghi_claudio : @PagellaPolitica Carissimi, facciamola facile: io ho detto due cose: 1) che i dati covid (in particolare i morti) f… - Internazionale : A Mosca è stata depositata una denuncia che colpisce indirettamente uno degli uomini più potenti dell’entourage di… - civcatt : +++ Tutti gli abstract e i temi del NUOVO quaderno de 'La Civiltà Cattolica'. Con un articolo integrale FREE per ch… - nuovasocieta : Articolo Uno e Sinistra Italiana: “Bene ogni processo per allargare il campo” - ALBERTOSEVERIN7 : RT @borghi_claudio: @PagellaPolitica Carissimi, facciamola facile: io ho detto due cose: 1) che i dati covid (in particolare i morti) fra i… -

Ultime Notizie dalla rete : Articolo Uno Quanto manca Cassano al calcio italiano? ... il numero 10 giallorosso ha sempre espresso un vero affetto nei confronti di Cassano, fra i due vige un'amicizia di fratellanza, il capitano ha sempre detto che Cassano è uno dei giocatori più forti ...

Wedding Award a Eventi&20 di Pordenone Un importante riconoscimento, sia per la sua carriera che per il suo grande lavoro e che lo accredita come uno dei migliori fornitori di nozze del Paese. Eventi&20 ha ottenuto un totale di 35 ...

Meno soldi per i voucher scuola, Articolo Uno chiede di reintegrare i fondi Il Piccolo Napoli, è morta Sonia Battaglia: era ricoverata in condizioni gravi Dopo sei ore di osservazione dalla morte encefalica, intervenuta stamattina alle 9, alle ore 15, a fronte dell’assenza di tutti i riflessi e della perdurante presenza di ...

Ranuzzi: "I vaccini evitano morti, gli eventi avversi sono statisticamente rari: in Italia 3 su 2 milioni" Dal vaccino AstraZeneca , come da tutti gli altri vaccini anti Covid-19, derivano «benefici enormi» in quanto «tutti permettono di evitare le forme più ...

... il numero 10 giallorosso ha sempre espresso un vero affetto nei confronti di Cassano, fra i due vige un'amicizia di fratellanza, il capitano ha sempre detto che Cassano èdei giocatori più forti ...Un importante riconoscimento, sia per la sua carriera che per il suo grande lavoro e che lo accredita comedei migliori fornitori di nozze del Paese. Eventi&20 ha ottenuto un totale di 35 ...Dopo sei ore di osservazione dalla morte encefalica, intervenuta stamattina alle 9, alle ore 15, a fronte dell’assenza di tutti i riflessi e della perdurante presenza di ...Dal vaccino AstraZeneca , come da tutti gli altri vaccini anti Covid-19, derivano «benefici enormi» in quanto «tutti permettono di evitare le forme più ...