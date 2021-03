Andrea Roncato torna in tv e racconta degli eccessi e del senso della vita

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 18 marzo 2021)a Oggi è un altro giorno fa il suo ingresso sulle note di Vasco Rossi. “Ilper me adesso è la famiglia e il lavoro”, un ottimo inizio, positivo. In casaha sempre il presepe, gli ricorda quando era bambino, cercava di ritrovare sempre quegli odori, quell’atmosfera: “Mi ricorda un po’ mio papà perché sono figlio di un sacrestano. Ho vissuto tutta la miain parrocchia. Santi e angeli erano i miei compagni di gioco da bambino. Mio papà amava molto la sua chiesa, lui non andava in vacanza per non lascarla incustodita e quando morì lui era in chiesa che stava facendo il suo lavoro. Mio padre faceva il presepe per la chiesa che poi tutti andavano a visitare”. Crescere è stato complicato per ...