Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2021 ore 09 | 15

(Di mercoledì 17 marzo 2021)17 MARZOORE 09:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRA NELL’INTERAAD ECCEZIONE SU VIA NETTUNENSE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CAMPOLEONE TRA STRADA PROVINCIALE LAVINIENSE E VIA PIASTRARELLA NELLE DUE DIREZIONI SULLAFIUMICINO A SEGUITO DI CHIUSURA DELVIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR , INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PARCO DE MEDICI PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULL’USCITA OBBLIGATOIA, VIA DELLA MAGLIANA A CAUSA ANCHE QUI DI LAVORI INCORSO DOVE E’ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA SU VIA DEI CASTELLINI TRA VIA DELLE MONACHELLE E VIA LAURENTINA ...