Vaccini, Sileri gela tutti sullo Sputnik: “Ora non può aiutarci, ecco perché” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – La bufera sul vaccino AstraZeneca, al momento sospeso, ha riaperto il dibattito sullo Sputnik V. E’ possibile adottare da subito (o a breve) il vaccino russo in Italia? Pierpaolo Sileri, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ribadisce che no, per utilizzare lo Sputnik “serve l’autorizzazione dell’Ema, la arriverà non prima di cinque-otto settimane”. Dunque il vaccino russo nell’immediato “non può sostituire” quello di AstraZeneca, dice il sottosegretario alla Salute. Sileri: “Sputnik potrebbe fare domanda all’Aifa” Serve tempo allora. Ma il tempo è sempre meno, se non altro per evitarci un altro anno di guai sanitari, chiusure e incertezze. Non si potrebbero dunque accorciare i tempi? “Sputnik dovrebbe fare domanda all’Aifa, per una autorizzazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – La bufera sul vaccino AstraZeneca, al momento sospeso, ha riaperto il dibattitoV. E’ possibile adottare da subito (o a breve) il vaccino russo in Italia? Pierpaolo, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ribadisce che no, per utilizzare lo“serve l’autorizzazione dell’Ema, la arriverà non prima di cinque-otto settimane”. Dunque il vaccino russo nell’immediato “non può sostituire” quello di AstraZeneca, dice il sottosegretario alla Salute.: “potrebbe fare domanda all’Aifa” Serve tempo allora. Ma il tempo è sempre meno, se non altro per evitarci un altro anno di guai sanitari, chiusure e incertezze. Non si potrebbero dunque accorciare i tempi? “dovrebbe fare domanda all’Aifa, per una autorizzazione ...

Advertising

IlPrimatoN : La bufera sul vaccino AstraZeneca, al momento sospeso, riapre il dibattito sul vaccino russo. Ma il sottosegretario… - Radio1Rai : ??40 mln dosi di #vaccino entro l’estate per dare prima somministrazione a tutti gli italiani. Criteri restano età e… - PaoloGiglioli2 : @piersileri Distinguere le persone perbene dai coglioni Grillini. Sileri è una persona perbene! Domanda come mai ab… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri sostiene la necessità di uno scudo penale per i medici e gli infermieri che… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri sostiene la necessità di uno scudo penale per i medici e gli infermieri che… -