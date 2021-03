Uomini e Donne, ecco quando verrà registrata la prossima puntata (Di mercoledì 17 marzo 2021) La nuova registrazione di Uomini e Donne avrà luogo giovedì prossimo, 18 marzo 2021, presso gli studi Elios di Roma. Come di consueto, trono over e trono classico sono accorpati e stando alle anticipazioni ci saranno molte novità per i cavalieri e le dame dell’over, che potendo frequentarsi senza telecamere garantiscono ogni volta colpi di scena e svolte inaspettate. D’ora in poi, inoltre, sembra che Uomini e Donne verrà registrato sempre di giovedì oppure tra sabato e domenica; il venerdì, infatti, Maria De Filippi sarà impegnata nelle registrazioni del serale di Amici 20, che com’è noto prenderà il via sabato prossimo, 20 marzo 2021, in onda in prima serata su Canale 5. Anche Amici dunque non va in onda in diretta. Nell’attesa di vedere cosa succederà nella prossima registrazione, vi ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 17 marzo 2021) La nuova registrazione diavrà luogo giovedì prossimo, 18 marzo 2021, presso gli studi Elios di Roma. Come di consueto, trono over e trono classico sono accorpati e stando alle anticipazioni ci saranno molte novità per i cavalieri e le dame dell’over, che potendo frequentarsi senza telecamere garantiscono ogni volta colpi di scena e svolte inaspettate. D’ora in poi, inoltre, sembra cheregistrato sempre di giovedì oppure tra sabato e domenica; il venerdì, infatti, Maria De Filippi sarà impegnata nelle registrazioni del serale di Amici 20, che com’è noto prenderà il via sabato prossimo, 20 marzo 2021, in onda in prima serata su Canale 5. Anche Amici dunque non va in onda in diretta. Nell’attesa di vedere cosa succederà nellaregistrazione, vi ...

