Traffico Roma del 17-03-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda perintenso sulla via Pontina tra via di Acqua Acetosa Ostiense Viale dell’Oceano Atlantico in direzione dell’EUR chiuso per lavori sullaFiumicino il tratto tra l’uscita Magliana e le tre fontane in direzione dell’EUR deviazioni su via della Magliana inevitabile la formazione di code il Lazio in zona tra le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità didattica a distanza e spostamenti solo per validi motivi certificati Fino al prossimo 6 aprile i varchi delle ZTL diurne che notturne saranno spenti libero accesso Quindi alle zone alimitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio è San Lorenzo per i dettagli di queste altre notizie può consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia ...