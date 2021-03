Teodosio Losito | spunta una polizza sulla vita da 300 000€ e un misterioso anello

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Proseguono le indaginimorte di, il pm Carlo Villani dopo aver sentito Rosalinda Cannavò e Gabriel Garko pare abbia parlato anche con Massimiliano Morra. L’attore napoletano sembra sia stato chiamato in veste di persona informata dei fatti e che il colloquio sia durato 3 ore e mezza. Intanto Il Corriere e Il Fatto Quotidiano hanno aggiunto nuovi dettagli a questo giallo. Secondo i due quotidiani il produttore prima di morire avrebbe stipulato unadel valore di 300.. “Il contenzioso verterebbe su unada 300 mila euro della Zurigo Assicurazioni, stipulata in un primo momento dain favore del fratello Giuseppe. Poi però le cose sarebbero cambiate perché, ...

Proseguono le audizioni di testimomi in Procura, a Roma, nell'ambito dell'indagine sulla morte del produttore e sceneggiatore tv,, morto suicida nel gennaio del 2019. Oggi è stato ascoltato come persona informata sui fatti l'attore Francesco Testi che in passato ha lavorato con la casa di produzione Ares, fondata ...Il pubblico ministero Carlo Villani che indaga per l'istigazione al suicidio di'Teo', sceneggiatore dell'Ares, ha voluto sentirlo in quanto persona informata sui fatti. Nei mesi ...COLPI DI SCENA INCREDIBILI "Quando è morto, noi abbiamo scoperto che, dalle sue mani è sparito un suo particolare anello. Quell’anello poi è stato notato, il giorno dopo il funerale..." ...Si continua ad indagare sulla morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore di molte fiction di successo andate in onda a Mediaset. La procura di Roma – dopo le dichiarazioni dell’attrice Rosalinda ...