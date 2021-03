Temptation Island | dopo le dichiarazioni di Pietro Delle Piane interviene la single Beatrice | “Mi ha baciata”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La faida legale trae la redazione dicontinua.leshock dia Live – Non è la D’Urso, la Fascino, società che comprende i programmi di Maria De Filippi, ha fatto sapere di essere ricorsa ai propri legali per tutelare l’immagine e il pubblico. Tuttavia, in L'articolo

Advertising

trash_italiano : Comunque il fatto che non si possa neanche nominare o parlare di Temptation Island mi sembra assurdo. #noneladurso - jingercard : IL #tzvip HA FINO AD ADESSO HA SCOPERTO CHE QUESTO RAGAZZO: -all''isola' si fa chiamare AKASH -A 'Temptation Island… - iamyanchor : RT @emipalumboo: Quindi ricapitolando: -A Ciao Darwin si chiamava Pablo Romeo -A Temptation Island si chiamava Andrea -All’ isola si chia… - emipalumboo : @anna_maria_alt A Ciao Darwin si chiamava Pablo Romeo -A Temptation Island si chiamava Andrea -All’ isola si chiam… - milleguai : @ed000000001 i dunno, io ho fatto hit tweet con l' # dell'isola l'ho sgamato a temptation island 2014 con il nome di andrea p -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Nel 2014 a(dove è stato uno dei tentatori) si è fatto chiamare Andrea, mentre nel 2016 a Ciao Darwin è stato Pablo. A distanza di due anni da quell'esperienza televisiva ha ...Quest'ultimo proprio con le sue dichiarazioni fatte nel programma tv, Live non è La D'Urso sulla sua vecchia partecipazione haa scatenato l'ira della Fascino che ha così deciso di ...La faida legale tra Pietro Delle Piane e la redazione di Temptation Island continua. Dopo le dichiarazioni shock di Pietro a Live - Non è la D'Urso, la La guerra legale tra Pietro Delle Piane e la red ...Giovedì 18 marzo Maria De Filippi non andrà in onda. Dopo il caso Pietro Delle Piane e l'azione legale intentata dalla casa di produzione Fascino, è stato reso noto che ...