“ superare l’esclusività del rapporto di lavoro imposto agli infermieri” (Di giovedì 18 marzo 2021) Favorire il rilancio attraverso un’azione di sburocratizzazione che consenta di sbloccare le opera pubbliche parte degli enti locali e superare l’esclusività del rapporto di lavoro imposto agli infermieri. Sono questi i principali temi sottoposti dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, al Ministro per gli affari regionali e autonomie, Maristella Gelmini nel corso dell’ultima tappa della sua visita in regione, la sede della Protezione civile regionale di Palmanova.Il governatore ha spiegato che “la gestione della pandemia in Friuli Venezia Giulia è articolata, da prima ancora che venisse registrato il primo caso di Covid-19 sul nostro territorio, attraverso un modello che integra il ... Leggi su udine20 (Di giovedì 18 marzo 2021) Favorire il rilancio attraverso un’azione di sburocratizzazione che consenta di sbloccare le opera pubbliche parte degli enti locali edeldi. Sono questi i principali temi sottoposti dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, al Ministro per gli affari regionali e autonomie, Maristella Gelmini nel corso dell’ultima tappa della sua visita in regione, la sede della Protezione civile regionale di Palmanova.Il governatore ha spiegato che “la gestione della pandemia in Friuli Venezia Giulia è articolata, da prima ancora che venisse registrato il primo caso di Covid-19 sul nostro territorio, attraverso un modello che integra il ...

Advertising

msgelmini : RT @regioneFVGit: Sburocratizzare per sblocco opere pubbliche e superare l'esclusività del rapporto di lavoro imposto agli infermieri. Sono… - MarianoDePersio : RT @regioneFVGit: Sburocratizzare per sblocco opere pubbliche e superare l'esclusività del rapporto di lavoro imposto agli infermieri. Sono… - FNInfermieri : RT @regioneFVGit: Sburocratizzare per sblocco opere pubbliche e superare l'esclusività del rapporto di lavoro imposto agli infermieri. Sono… - regioneFVGit : Sburocratizzare per sblocco opere pubbliche e superare l'esclusività del rapporto di lavoro imposto agli infermieri… - IlFriuli : Superare l'esclusività del rapporto di lavoro degli #infermieri. @msgelmini, nell'ultima tappa della sua visita in… -

Ultime Notizie dalla rete : superare l’esclusività Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE