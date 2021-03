Sparatoria a Atlanta, bersaglio centri massaggi cinesi: 8 vittime (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ di almeno otto morti il bilancio di tre sparatorie avvenute a Atlanta. Nel mirino, i centri massaggi cinesi. Arrestato il sospetto autore. STATI UNITI – Atlanta piange otto vittime nel giro di poche ore. La città della Georgia è stata infatti teatro di tre violente sparatorie nella serata di martedì 16 marzo. Sparatorie in centri massaggi cinesi Le prime quattro vittime sono state scoperte all’interno di due centri massaggi alla periferia di Atlanta, le altre nella contea di Cherokee, un altro sobborgo della città della Coca-Cola. In totale, otto donne di origini asiatiche sono state colpite mortalmente. Lo riportano i media americani, sottolineando che ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ di almeno otto morti il bilancio di tre sparatorie avvenute a. Nel mirino, i. Arrestato il sospetto autore. STATI UNITI –piange ottonel giro di poche ore. La città della Georgia è stata infatti teatro di tre violente sparatorie nella serata di martedì 16 marzo. Sparatorie inLe prime quattrosono state scoperte all’interno di duealla periferia di, le altre nella contea di Cherokee, un altro sobborgo della città della Coca-Cola. In totale, otto donne di origini asiatiche sono state colpite mortalmente. Lo riportano i media americani, sottolineando che ...

