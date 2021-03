Serie C | poker di Padova e Ternana Il Gubbio vince il derby umbro sul Perugia 3-2

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Alle 17.30 si sono disputate altre sei gare valide per la 31a giornata diC, ililsuldelalla Feralpisalò. Continua la marcia inarrestabile della, 4-2 sul campo del Teramo. Ecco i risultati: GIRONE A Pergolettese-Lecco rinviata GIRONE BCesena-Matelica 2-2 (8’ Bortolussi, 23’ Caturano, 41’ Volpicelli, 75’ Franchi)3-2 (4’ Murano, 69’, 74’ Signorini, 87’ Pellegrini, 90’ Angella) Imolese-Legnago 0-0-Feralpisalò 4-0 (8’ Chiricò, 27’, 79’ Ronaldo, 66’ Della Latta, ) Sudtirol-Modena 2-0 (11° Voltan, 22° Casiraghi) GIRONE C Teramo-2-4 (47’, 72° Falletti, 51’ Santoro, 53’ Ferreira, 56’ ...

... sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato diC . Punti ... e ilaltoatesino è stato indicativo delle difficoltà dell'Imolese in questa fase del ...... va in scena alle ore 17:30 di mercoledì 17 marzo: nella 31giornata dellaC 2020 - 2021 ... Si è ripreso da un periodo negativo il Sudtirol, che ha rifilato unall'Imolese nell'ultimo impegno ...Sono terminati i match della dodicesima giornata di ritorno di Serie C con fischio d’inizio alle ore 17.30. Nel Girone B netta vittoria del Padova sulla Feralpisalò con un poker, il Gubbio ribalta e ...I ragazzi guidati da Massimo Paci accusano il colpo, ma provano ugualmente a rimettere in piedi la partita esponendosi in maniera troppo evidente al contropiede degli umbri, che al 72' calano il poker ...