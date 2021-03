Serie C 2020/2021: la Ternana vede la promozione, Teramo steso 4-2 al Bonolis (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Ternana passa 4-2 al Bonolis di Teramo nel match valevole per la trentunesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021 grazie alla doppietta siglata da Falletti e alle reti realizzate da Partipilo e Furlan; vane le marcature biancorosse di Santoro e Costa Ferreira. In virtù di questo risultato gli umbri consolidano il loro primato salendo a 69 punti, mentre gli abruzzesi restano ottavi a quota 42. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Le due squadre iniziano la partita in maniera molto prudente, concedendosi una lunga fase di studio che precede le prime scaramucce con le conclusioni velleitarie di Bombagi e Falletti. La prima vera occasione da gol per gli ospiti arriva al 18? con Falletti che, dopo uno scambio con Damian, salta due avversari e calcia da fuori sfiorando la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lapassa 4-2 aldinel match valevole per la trentunesima giornata del girone C del campionato digrazie alla doppietta siglata da Falletti e alle reti realizzate da Partipilo e Furlan; vane le marcature biancorosse di Santoro e Costa Ferreira. In virtù di questo risultato gli umbri consolidano il loro primato salendo a 69 punti, mentre gli abruzzesi restano ottavi a quota 42. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Le due squadre iniziano la partita in maniera molto prudente, concedendosi una lunga fase di studio che precede le prime scaramucce con le conclusioni velleitarie di Bombagi e Falletti. La prima vera occasione da gol per gli ospiti arriva al 18? con Falletti che, dopo uno scambio con Damian, salta due avversari e calcia da fuori sfiorando la ...

Advertising

Eurosport_IT : Fortress sta premendo per chiudere la trattiva con Suning: offerto un finanziamento da 250 milioni #Inter - clubseight_ : RT @goddessrafferty: marzo 2020: facevo workout, avevo provato nuove ricette in cucina, mi prendevo cura di me, leggevo e guardavo serie e… - sportface2016 : #SerieC 2020/2021: la #Ternana vede la promozione, #Teramo steso 4-2 al Bonolis - EsmahSultan : RT @goddessrafferty: marzo 2020: facevo workout, avevo provato nuove ricette in cucina, mi prendevo cura di me, leggevo e guardavo serie e… - Reberebby215 : RT @goddessrafferty: marzo 2020: facevo workout, avevo provato nuove ricette in cucina, mi prendevo cura di me, leggevo e guardavo serie e… -