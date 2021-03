RFI, il 5G per un modello di manutenzione predittiva della rete ferroviaria (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS) punta ad utilizzare le nuove tecnologie per realizzare un modello di manutenzione predittivo a favore della comunità e dell’infrastruttura ferroviaria. È quanto si legge sul portale news del Gruppo FS News. Il progetto europeo DINoS5G (Diagnostic Integrated Networks of Satellite and 5G) è nato dalla collaborazione tra RFI e la Fondazione Ugo Bordoni, ente di ricerca che opera nelle telecomunicazioni sotto la vigilanza Ministero dello Sviluppo Economico. Nella gestione del nuovo modello ideato da RFI sarà fondamentale il ruolo che giocherà il 5G. “Connessioni, trasmissioni e scambio di dati in tempo reale sono fattori che non sarebbero nemmeno stati considerati possibili senza la nuova tecnologia a supportare la futura ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) –Italiana (Gruppo FS) punta ad utilizzare le nuove tecnologie per realizzare undipredittivo a favorecomunità e dell’infrastruttura. È quanto si legge sul portale news del Gruppo FS News. Il progetto europeo DINoS5G (Diagnostic Integrated Networks of Satellite and 5G) è nato dalla collaborazione tra RFI e la Fondazione Ugo Bordoni, ente di ricerca che opera nelle telecomunicazioni sotto la vigilanza Ministero dello Sviluppo Economico. Nella gestione del nuovoideato da RFI sarà fondamentale il ruolo che giocherà il 5G. “Connessioni, trasmissioni e scambio di dati in tempo reale sono fattori che non sarebbero nemmeno stati considerati possibili senza la nuova tecnologia a supportare la futura ...

Advertising

fsnews_it : Un modello di manutenzione predittivo basato su nuove tecnologie per prevedere criticità sull’infrastruttura ferrov… - 0Cicerone : RT @francyungaro: #5G e #satellite per diagnostica #reteferroviaria. Nel progetto @FondBordoni ed @esa. Lo scopo è di realizzare sistemi di… - DividendProfit : RFI, il 5G per un modello di manutenzione predittiva della rete ferroviaria - erminim77 : RT @fsnews_it: Un modello di manutenzione predittivo basato su nuove tecnologie per prevedere criticità sull’infrastruttura ferroviaria, al… - GiovannaDiTroia : RT @francyungaro: #5G e #satellite per diagnostica #reteferroviaria. Nel progetto @FondBordoni ed @esa. Lo scopo è di realizzare sistemi di… -

Ultime Notizie dalla rete : RFI per RFI, il 5G per un modello di manutenzione predittiva della rete ferroviaria ... l'iniziativa di RFI conta di realizzazione un sito pilota presso il circuito di Bologna San Donato per la sperimentazione di un sistema in grado di trasmettere in tempo reale ingenti quantità di ...

Treni Donizetti e Caravaggio sulla linea Milano - Tirano Ora tocca a RFI confermare che ha la volontà di fare la sua parte per contribuire al successo delle Olimpiadi del 2026. Cinque anni volano in un attimo e tutto dovrà essere pronto con il giusto ...

RFI, il 5G per un modello di manutenzione predittiva della rete ferroviaria ilmessaggero.it Trenta rinvii a giudizio per le gare sul Terzo Valico Il calendario di quando sarà attuato nel secondo semestre. Il piano di Rfi per rilanciare le merci su rotaia Rete Ferroviaria Italiana ha presentato il Piano commerciale 2021-2024. tre fronti sugli ...

Giovinazzo, nuova vita per le aree di stazione Intesa tra Comune di Giovinazzo (BA) e RFI per rendere più vivibili e funzionali le aree della stazione. La società di infrastruttura di FS Italiane e l’Amministrazione hanno infatti siglato un protoc ...

... l'iniziativa diconta di realizzazione un sito pilota presso il circuito di Bologna San Donatola sperimentazione di un sistema in grado di trasmettere in tempo reale ingenti quantità di ...Ora tocca aconfermare che ha la volontà di fare la sua partecontribuire al successo delle Olimpiadi del 2026. Cinque anni volano in un attimo e tutto dovrà essere pronto con il giusto ...Il calendario di quando sarà attuato nel secondo semestre. Il piano di Rfi per rilanciare le merci su rotaia Rete Ferroviaria Italiana ha presentato il Piano commerciale 2021-2024. tre fronti sugli ...Intesa tra Comune di Giovinazzo (BA) e RFI per rendere più vivibili e funzionali le aree della stazione. La società di infrastruttura di FS Italiane e l’Amministrazione hanno infatti siglato un protoc ...