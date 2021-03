Play at Home: vediamo i giochi gratis di questa primavera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Grandi notizie per tutti i fan PlayStation. L’iniziativa Play at Home prosegue e aggiunge dieci nuovi giochi gratis per questa primavera, incluso Horizon Zero Dawn La pandemia è sicuramente un momento difficile per tutti. Nelle nostre ore libere tuttavia, possiamo sfruttare il confinamento in modo produttivo giocando ai nostri titoli preferiti. Sony ha voluto aiutarci in questo periodo offrendo a tutti i possessori di console PlayStation, diversi giochi gratuiti scaricabili senza necessità di abbonamento al Plus. Particolarmente apprezzata è infatti l’iniziativa Play at Home, che permette periodicamente di scaricare e giocare diversi titoli in esclusiva Sony. vediamo in questo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 marzo 2021) Grandi notizie per tutti i fanStation. L’iniziativaatprosegue e aggiunge dieci nuoviper, incluso Horizon Zero Dawn La pandemia è sicuramente un momento difficile per tutti. Nelle nostre ore libere tuttavia, possiamo sfruttare il confinamento in modo produttivo giocando ai nostri titoli preferiti. Sony ha voluto aiutarci in questo periodo offrendo a tutti i possessori di consoleStation, diversigratuiti scaricabili senza necessità di abbonamento al Plus. Particolarmente apprezzata è infatti l’iniziativaat, che permette periodicamente di scaricare e giocare diversi titoli in esclusiva Sony.in questo ...

PlayStationIT : Aggiornamento #PlayAtHome! PlayStation offre 10 titoli gratuiti da scaricare questa primavera, tra cui gemme indipe… - Riccardo830 : RT @PlayStationIT: Aggiornamento #PlayAtHome! PlayStation offre 10 titoli gratuiti da scaricare questa primavera, tra cui gemme indipendent… - giochiscontati : Anteprima dei giochi che saranno regalati sul Playstation Store a partire da fine marzo! Ci saranno anche giochi pe… - Asgard_Hydra : Horizon Zero Dawn e altri 9 giochi gratis per tutti senza Plus! Prosegue Play at Home - Asgard_Hydra : Play at Home 2021: Horizon Zero Dawn e altri nove giochi PS4 gratis dal 26 marzo - -