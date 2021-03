Palermo, il ritorno si Almici: l’assist vincente a Floriano contro la Paganese e la voglia dell’esterno di trascinare i rosa ai playoff (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uomo assist nel match esterno contro la Paganese ed elemento trainante per leadeship ed esperienza in seno alla compagine rosanero.Alberto Almici ha firmato la rifinitura vincente per il gol di Roberto Floriano che ha consentito al Palermo di centrare il secondo successo esterno consecutivo della gestione Filippi. Sei punti in tre partite per il nuovo tecnico dei siciliani, in virtù del bottino pieno fin qui collezionato lontano dalle mura amiche ed il flop interno al "Barbera" contro la Juve Stabia.L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" dedica un approfondimento sulle pagine regionali proprio all'esterno destro ex Verona e Pordenone.Considerato uno degli acquisti di maggior spessore per background calcistico e qualità tecniche, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uomo assist nel match esternolaed elemento trainante per leadeship ed esperienza in seno alla compaginenero.Albertoha firmato la rifinituraper il gol di Robertoche ha consentito aldi centrare il secondo successo esterno consecutivo della gestione Filippi. Sei punti in tre partite per il nuovo tecnico dei siciliani, in virtù del bottino pieno fin qui collezionato lontano dalle mura amiche ed il flop interno al "Barbera"la Juve Stabia.L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" dedica un approfondimento sulle pagine regionali proprio all'esterno destro ex Verona e Pordenone.Considerato uno degli acquisti di maggior spessore per background calcistico e qualità tecniche, ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, il ritorno si Almici: l'assist vincente a Floriano contro la Paganese e la voglia dell'esterno di trascin… - Mediagol : #Palermo, il ritorno si Almici: l'assist vincente a Floriano contro la Paganese e la voglia dell'esterno di trascin… - gmontesanto23 : Vi aspettiamo in diretta streaming con Emi Di Fiore Ramistella, per la presentazione de 'La villa del ritorno'. L'a… - sucachilegge : Avete mai attraversato la vostra città, grande o piccola che sia, durante i mesi di marzo e aprile 2020? A Palermo… - nancysperandeo : RT @rep_palermo: Sicilia, boom di domande al bando per rianimatori Covid: molti sono 'cervelli di ritorno' [di Giusi Spica] [aggiornamento… -