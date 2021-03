Organico covid, sostituzioni docenti e Ata assenti e budget aggiuntivo. Indicazioni Usr Lazio [NOTA] (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha pubblicato una NOTA in cui si forniscono chiarimenti in merito all'Organico covid. Nello specifico si tratta di Indicazioni per quanto riguarda il budget aggiuntivo per la sostituzione di tale personale docente e Ata. L'articolo Organico covid, sostituzioni docenti e Ata assenti e budget aggiuntivo. Indicazioni Usr Lazio NOTA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Ufficio Scolastico Regionale delha pubblicato unain cui si forniscono chiarimenti in merito all'. Nello specifico si tratta diper quanto riguarda ilper la sostituzione di tale personale docente e Ata. L'articoloe AtaUsr

