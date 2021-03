Negramaro “Primo Contatto”, un concerto in streaming in attesa del ritorno dal vivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) La situazione d’emergenza costringe gli artisti a stringere i denti ancora per un po’: è per questo che i Negramaro hanno deciso di condividere con il loro pubblico uno speciale concerto in streaming in attesa di poter riassaporare il calore dei fan. L’evento, che sarà trasmesso in diretta esclusiva su LIVENow, andrà in onda venerdì 19 marzo 2021 alle ore 21. Negramaro, “Primo Contatto”: il concerto in streaming in attesa del ritorno dal vivo Si chiamerà, non a caso, “Primo Contatto” e sarà un evento complementare al tour dal vivo annunciato alcune settimane fa e previsto per il prossimo autunno. Lo show sarà trasmesso da La Lanterna ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) La situazione d’emergenza costringe gli artisti a stringere i denti ancora per un po’: è per questo che ihanno deciso di condividere con il loro pubblico uno specialeinindi poter riassaporare il calore dei fan. L’evento, che sarà trasmesso in diretta esclusiva su LIVENow, andrà in onda venerdì 19 marzo 2021 alle ore 21., “”: ilinindeldalSi chiamerà, non a caso, “” e sarà un evento complementare al tour dalannunciato alcune settimane fa e previsto per il prossimo autunno. Lo show sarà trasmesso da La Lanterna ...

Roby Facchinetti: 'Maneskin i nuovi Pooh? Hanno i numeri per farcela' I Maneskin hanno trionfato al Festival di Sanremo 2021 , conquistando il primo posto nella classifica finale e riuscendo a battere Francesca Michielin e Fedez (secondi con "...applaude anche i Negramaro ...

Negramaro, 'Primo Contatto' concerto in streaming su LiveNow il 19 marzo IlMohicano_MilanoSound Giuliano Sangiorgi: "Il nostro concerto tecnologico dai tetti di Roma" Alla vigilia dell'esibizione in streaming in programma venerdì su LiveNow, la voce dei Negramaro si racconta in questo tempo sospeso tra pandemia e ...

