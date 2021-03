Milan – Leao, Rebic e Calabria: allenamento aggiuntivo. Obiettivo recupero (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan fornite da 'Sky Sport'. allenamento supplementare per Davide Calabria, Rafael Leao e Ante Rebic: le ultime Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le ultime notizie sulfornite da 'Sky Sport'.supplementare per Davide, Rafaele Ante: le ultime

Advertising

PietroMazzara : #calabria, #romagnoli, #rebic e #leao saranno valutati domani mattina per capire se saranno disponibili per la gara… - lellacmilan : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport Rebic, Leao e Calabria si sono fermati a Milanello per una sessione d'allenamento supplementare nel pomeri… - TeofiloSteven : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport Rebic, Leao e Calabria si sono fermati a Milanello per una sessione d'allenamento supplementare nel pomeri… - FraNasato : Secondo Sky Sport Rebic, Leao e Calabria si sono fermati a Milanello per una sessione d'allenamento supplementare nel pomeriggio #Milan - leao_mb : @Kalulismo_ Madonna Alexis lo voglio al milan fino al suo ritiro -