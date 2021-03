Advertising

LaGazzettaWeb : Matera baciata dalla fortuna: centrato un 5 al Superenalotto -

Ultime Notizie dalla rete : Matera baciata

La Gazzetta del Mezzogiorno

E' pari a 65.873,53 euro la vincita realizzata ieri aal Superenalotto: lo ha reso noto la Sisal. La vincita è stata realizzata da un giocatore che ha centrato un '5' in un punto vendita Sisal della città dei Sassi. Al Superenalotto, il Jackpot ha ...Justine Mattera non teme il freddo, in lingerie sul balcone edal sole. Si muove a suon di musica ed è un'immensità pazzesca Justineè inarrestabile. La statunitense naturalizzata italiana, non ci lascia un attimo liberi per respirare. Con lei il ...È festa però per i fortunati che hanno centrato il “5”, con una vincita di 65.873,53 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata a Matera (MT), presso il punto vendita Sisal Lisurici ...E’ pari a 65.873,53 euro la vincita realizzata ieri a Matera al Superenalotto: lo ha reso noto la Sisal. La vincita è stata realizzata da un giocatore che ha centrato un «5» in un punto vendita Sisal ...