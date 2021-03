Magic moment per Politano: il classe '93 è l'uomo più in palla del Napoli e a giugno sogna di giocare l'Europeo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pur partendo spesso dalla panchina Politano è stato protagonista di un'ottima stagione con il Napoli. Leggi su 90min (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pur partendo spesso dalla panchinaè stato protagonista di un'ottima stagione con il

Advertising

acmilan : A magic moment #OTD for Stefano Eranio in 1993: his only #UCL goal ???? 28 anni fa il gol di Eranio che decise la s… - yisusrevueltas : RT @acmilan: A magic moment #OTD for Stefano Eranio in 1993: his only #UCL goal ???? 28 anni fa il gol di Eranio che decise la sfida contro… - gazzetadelmilan : RT @acmilan: A magic moment #OTD for Stefano Eranio in 1993: his only #UCL goal ???? 28 anni fa il gol di Eranio che decise la sfida contro… - pluurrr : RT @acmilan: A magic moment #OTD for Stefano Eranio in 1993: his only #UCL goal ???? 28 anni fa il gol di Eranio che decise la sfida contro… - Ndookoo : RT @acmilan: A magic moment #OTD for Stefano Eranio in 1993: his only #UCL goal ???? 28 anni fa il gol di Eranio che decise la sfida contro… -