LIVE Sinner-Bautista Agut 3-4, ATP Dubai in DIRETTA: equilibrio nel primo set (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Prima centrale perfetta di Bautista: match durissimo. 40-15 Scappa via il diritto di Sinner. 30-15 Chiusura a rete con la volée di diritto di Bautista che si era aperto il campo con il diritto lungolinea. 15-15 Spinge troppo Bautista: lungo il diritto dal centro del campo. 15-0 Scappa via la risposta dell’altoatesino. 3-3 Questa volta è Bautista a non trovare il campo dopo lo scambio comandato da fondocampo da Sinner: seconda palla break annullata. AD-40 Ace dell’azzurro. 40-40 Sinner l’annulla con coraggio con il diritto lungolinea dopo essersi aperto il campo! 30-40 PALLA BREAK Bautista! Scambio durissimo comandato dallo spagnolo che costringe Sinner a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Prima centrale perfetta di: match durissimo. 40-15 Scappa via il diritto di. 30-15 Chiusura a rete con la volée di diritto diche si era aperto il campo con il diritto lungolinea. 15-15 Spinge troppo: lungo il diritto dal centro del campo. 15-0 Scappa via la risposta dell’altoatesino. 3-3 Questa volta èa non trovare il campo dopo lo scambio comandato da fondocampo da: seconda palla break annullata. AD-40 Ace dell’azzurro. 40-40l’annulla con coraggio con il diritto lungolinea dopo essersi aperto il campo! 30-40 PALLA BREAK! Scambio durissimo comandato dallo spagnolo che costringea ...

