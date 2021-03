LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand si impone 7-3. Bruni: “Luna Rossa tornerà” (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA Luna Rossa-NEW Zealand 3-7 FRANCESCO Bruni: “Luna Rossa TORNERA’. ABBIAMO DIMOSTRATO AL MONDO CHE POSSIAMO FARCELA” 5.18 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 5.16 E’ stata una bella e lunga avventura. Luna Rossa ha dato vita ad una cavalcata entusiasmante, ma il sogno si è spezzato sul più bello. Mai l’Italia era arrivata così vicina ad accarezzare la Coppa America. Purtroppo, come accaduto anche in passato, i nostri avversari hanno beneficiato di una barca superiore. Luna Rossa si era rivelata più veloce di American Magic ed Ineos, purtroppo non è bastato contro i maestri degli ultimi 30 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACRONACA-NEW3-7 FRANCESCO: “TORNERA’. ABBIAMO DIMOSTRATO AL MONDO CHE POSSIAMO FARCELA” 5.18 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 5.16 E’ stata una bella e lunga avventura.ha dato vita ad una cavalcata entusiasmante, ma il sogno si è spezzato sul più bello. Mai l’Italia era arrivata così vicina ad accarezzare la Coppa America. Purtroppo, come accaduto anche in passato, i nostri avversari hanno beneficiato di una barca superiore.si era rivelata più veloce di American Magic ed Ineos, purtroppo non è bastato contro i maestri degli ultimi 30 ...

