L’isola dei famosi 2021, primo infortunio in Honduras e una clamorosa gaffe di Ilary Blasi (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’isola dei famosi 15 ha aperto i battenti con molti colpi di scena, tra cui un errore di Ilary Blasi e il primo infortunio subito da Roberto Ciufoli. L’accadimento funesto per l’attore è avvenuto alla prima diretta del reality, quando è stato richiesto l’intervento del medico. La prova per l’immunità dalle prime nomination di gruppo ha visto protagoniste le due compagini antagoniste dei naufraghi, i burinos e i rafinados, e ha avuto un finale del tutto inaspettato. Intanto sul debutto scoppiettante del reality non mancano critiche dei telespettatori sui social. L’isola dei famosi 2021 apre i battenti Il debutto de L’isola dei famosi 2021 è stato ricco di momenti all’insegna delle ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 17 marzo 2021)dei15 ha aperto i battenti con molti colpi di scena, tra cui un errore die ilsubito da Roberto Ciufoli. L’accadimento funesto per l’attore è avvenuto alla prima diretta del reality, quando è stato richiesto l’intervento del medico. La prova per l’immunità dalle prime nomination di gruppo ha visto protagoniste le due compagini antagoniste dei naufraghi, i burinos e i rafinados, e ha avuto un finale del tutto inaspettato. Intanto sul debutto scoppiettante del reality non mancano critiche dei telespettatori sui social.deiapre i battenti Il debutto dedeiè stato ricco di momenti all’insegna delle ...

Advertising

FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - IsolaDeiFamosi : Miryea Stabile è una nuova concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi! #Isola ?? - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - Dracarjss : Non vedo l'ora che domani ilary apra l'akash-gate sulla questione dei vari nomi usati nei programmi. #isola ???????????? - vuoiC0ndurreTu : RT @bragherissima: “parto per l’isola dei famosi sono akash” STO MALISSIMO -

Ultime Notizie dalla rete : L’isola dei Napoli, COVID-19: Ennesima ordinanza di De Luca per limitazioni a spostamenti e trasporti l'eco di caserta