Latina e Provincia, 140 nuovi casi e e 4 morti. Ecco i Comuni più colpiti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 140 i nuovi casi registrati dalla Asl di Latina nelle ultime 24 ore. I casi sono così distribuiti: 19 ad Aprilia, 2 a Bassiano, 2 a Castelforte, 7 a Cisterna, 9 a Cori, 23 a Fondi, 7 a Formia, 2 a Gaeta, 17 a Latina, 1 a Lenola, 1 a Minturno, 3 a Monte San Biagio, 8 a Pontinia, 3 a Priverno, 1 a Sabaudia, 2 a San Felice Circeo, 2 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sermoneta, 4 a Sezze, 2 a Sonnino, 4 a Sperlonga e 17 a Terracina. Si sono registrati anche quattro decessi. Si tratta di 4 pazienti rispettivamente residenti a Latina, Cori, Aprilia e Sabaudia. su Il Corriere della Città.

