La variante “inglese” del coronavirus sembra essere più letale (Di mercoledì 17 marzo 2021) La variante di coronavirus B117, anche nota come variante inglese perché identificata per la prima volta nel Kent (Inghilterra), non solo si trasmette più facilmente, ma sembra che sia anche del 60-65% più letale delle varianti preesistenti. A sostenerlo sono i dati di due nuovi studi, pubblicati a pochi giorni di distanza dal British Medical Journal e da Nature. Brutta notizia, senza dubbio, ma gli esperti invitano a leggerla nella giusta prospettiva: se infatti si considera il numero di morti in più causati dalla variante inglese, le cifre non sono così spaventose. Gli studi avevano lo scopo di mettere in luce un’eventuale differenza di mortalità tra le persone contagiate dalla variante B117 rispetto a coloro che erano stati colpiti ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) LadiB117, anche nota comeperché identificata per la prima volta nel Kent (Inghilterra), non solo si trasmette più facilmente, mache sia anche del 60-65% piùdelle varianti preesistenti. A sostenerlo sono i dati di due nuovi studi, pubblicati a pochi giorni di distanza dal British Medical Journal e da Nature. Brutta notizia, senza dubbio, ma gli esperti invitano a leggerla nella giusta prospettiva: se infatti si considera il numero di morti in più causati dalla, le cifre non sono così spaventose. Gli studi avevano lo scopo di mettere in luce un’eventuale differenza di mortalità tra le persone contagiate dallaB117 rispetto a coloro che erano stati colpiti ...

