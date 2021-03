La P2 era uno stato nello Stato: peccato non si sia andati fino in fondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ il 17 marzo 1981. Nel minuscolo comune collinare di Castiglion Fibocchi, nell’aretino, è in corso una perquisizione il cui esito porta a scoperchiare una rete di potere che ha alterato il cammino della democrazia: sono le carte relative alla loggia massonica P2. A portare gli inquirenti in questo ameno centro è l’indagine sul rapimento simulato dal bancarottiere Michele Sindona il quale ha annotato, in un’agenda del 1979, una serie di indirizzi di Licio Gelli, il dominus della P2. Un recapito indica l’azienda di abbigliamento Giole del gruppo Lebole. Proprio qua la Guardia di Finanza, con un’operazione tenuta riservata fino all’ultimo momento, effettua una perquisizione riuscendo ad aprire la cassaforte dell’ufficio di Gelli. Fra i documenti rinvenuti, una lista di 962 persone influenti e spesso note alle cronache. La P2 si configura come uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ il 17 marzo 1981. Nel minuscolo comune collinare di Castiglion Fibocchi, nell’aretino, è in corso una perquisizione il cui esito porta a scoperchiare una rete di potere che ha alterato il cammino della democrazia: sono le carte relative alla loggia massonica P2. A portare gli inquirenti in questo ameno centro è l’indagine sul rapimento simulato dal bancarottiere Michele Sindona il quale ha annotato, in un’agenda del 1979, una serie di indirizzi di Licio Gelli, il dominus della P2. Un recapito indica l’azienda di abbigliamento Giole del gruppo Lebole. Proprio qua la Guardia di Finanza, con un’operazione tenuta riservataall’ultimo momento, effettua una perquisizione riuscendo ad aprire la cassaforte dell’ufficio di Gelli. Fra i documenti rinvenuti, una lista di 962 persone influenti e spesso note alle cronache. La P2 si configura come uno ...

Advertising

stanzaselvaggia : Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato… - borghi_claudio : Ecco la tabella del governo inglese NEL DETTAGLIO per il vaccino AstraZeneca. Trovate tutto, dal mal di testa alla… - redazioneiene : 'Mi ero già visto a San Vittore'. @TommasoZorzi si è trovato improvvisamente a dover fare i conti con una finta den… - Rebecca61979684 : @DanielaPadoin @antipapisti Era riportata in uno dei pannelli proiettati ieri sera a #DiMartedi. - Maximinelli : @corpuscolo @WillxIxSam @Link4Universe 'Uno straniero male integrato ruba per mangiare'... De Amicis non avrebbe po… -

Ultime Notizie dalla rete : era uno Sanremo: e all'improvviso la bandana di Pantani scattò sulla Cipressa ... né Adriano De Zan né Davide Cassani si accorsero immediatamente che quello era l'uomo che novantadue italiani su cento sapevano riconoscere in foto. 'È un corridore della Mercatone Uno, questo vuol ...

Lentezze ed esitazioni dei Ventisette. Questo yo - yo ci fa solo male ...residenti di 19 Paesi è stato chiesto se avrebbero fatto una vaccinazione anti - Covid che si era "... I principali Paesi europei hanno sospeso l'uso di uno dei vaccini fondamentali per il successo della ...

"Non era uno scherzo, era l’Oscar" LA NAZIONE Bitpanda: primo Unicorn d’Austria con un round di Serie B Gli investitori saranno presto in grado di accedere a una gamma ancora più ... Paul e il team stanno facendo. Uno dei cambiamenti positivi causati dalla pandemia è stato il maggiore interesse per la ...

Uno striscione e un video per le vittime delle mafie esponendo per una settimana uno striscione che riporta i 1.019 nomi delle persone che dall’Ottocento all’ultimo anno sono state uccise dalla mafia. Sono nomi che si intrecciano a una foto dei ...

... né Adriano De Zan né Davide Cassani si accorsero immediatamente che quellol'uomo che novantadue italiani su cento sapevano riconoscere in foto. 'È un corridore della Mercatone, questo vuol ......residenti di 19 Paesi è stato chiesto se avrebbero fatto una vaccinazione anti - Covid che si"... I principali Paesi europei hanno sospeso l'uso didei vaccini fondamentali per il successo della ...Gli investitori saranno presto in grado di accedere a una gamma ancora più ... Paul e il team stanno facendo. Uno dei cambiamenti positivi causati dalla pandemia è stato il maggiore interesse per la ...esponendo per una settimana uno striscione che riporta i 1.019 nomi delle persone che dall’Ottocento all’ultimo anno sono state uccise dalla mafia. Sono nomi che si intrecciano a una foto dei ...