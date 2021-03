La bici? Entra in cucina: con una pasta speciale che accompagna il Giro d’Italia 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sport e… ravioli. Un connubio che oggi si rivela perfetto: Rana, un’eccellenza tutta italiana, diventa infatti la pasta ufficiale del Giro d’Italia 2021. E per l’occasione lancia la speciale limited edition “Rana – Giro d’Italia”. Una gamma di pasta fresca ripiena, composta da quattro ricette regionali presentate tutte con packaging rigorosamente “in rosa”: proprio come la storica maglia, per celebrare la partnership con la corsa ciclistica più imperdibile d’Italia. I ravioli del Giro d’Italia: le ricette guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sport e… ravioli. Un connubio che oggi si rivela perfetto: Rana, un’eccellenza tutta italiana, diventa infatti laufficiale del. E per l’occasione lancia lalimited edition “Rana –”. Una gamma difresca ripiena, composta da quattro ricette regionali presentate tutte con packaging rigorosamente “in rosa”: proprio come la storica maglia, per celebrare la partnership con la corsa ciclistica più imperdibile. I ravioli del: le ricette guarda le foto ...

