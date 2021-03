Katy Perry ha sposato Orlando Bloom in segreto? Spunta un anello al dito (Di mercoledì 17 marzo 2021) Katy Perry e Orlando Bloom si sposano guarda le foto Matrimonio top secret per Katy Perry e Orlando Bloom? Sembrerebbe proprio di sì. Almeno a giudicare dalle foto pubblicato su Page Six, autorevole pagina di gossip del New York Post, in cui la cantante di Firewall è stata immortalata con un anello che lascerebbe pochi dubbi: una fede all’anulare sinistro. Leggi anche › Katy ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 17 marzo 2021)si sposano guarda le foto Matrimonio top secret per? Sembrerebbe proprio di sì. Almeno a giudicare dalle foto pubblicato su Page Six, autorevole pagina di gossip del New York Post, in cui la cantante di Firewall è stata immortalata con unche lascerebbe pochi dubbi: una fede all’anulare sinistro. Leggi anche ›...

Katy Perry e Orlando Bloom si sono già sposati? La cantante stata avvistata alle Hawaii con la fede al dito. Orlando Bloom e Katy Perry potrebbero gi essere marito e ...

Katy Perry ha sposato Orlando Bloom in segreto? Io Donna Katy Perry e Orlando Bloom si sono già sposati? Orlando Bloom e Katy Perry potrebbero già essere marito e moglie. La star del pop è stata infatti beccata con la fede all’anulare sinistro, al posto dello scintillante anello di rubini e diamanti, che ...

