Italia’s Got Talent 2021 Frank Matano prova la realtà virtuale video

Italia's Got Talent 2021 Frank Matano prova la realtà virtuale del progetto Virtual Lab. Due psicologi per aiutare le persone Nell'ultima puntata prima delle finale di Italia's Got Talent 2021, in onda mercoledì 17 marzo, a salire sul palco sono due psicologi che hanno messo a punto un sistema per aiutare il prossimo. Tramite il Virtual Lab, il loro progetto, cercano di aiutare le persone con la tecnologia e il gioco, per sconfiggere le loro paure. Per fare ciò si avvalgono della realtà virtuale. A provare questo esperimento sociale sarà il giudice Frank Matano. Innovazione e ingegno: ovviamente quattro sì per loro.

