Italia 160 anni fa la proclamazione del Regno d’Italia con capitale a Torino

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Oggi, 17 marzo, giusti 160fa avveniva la prima formazione dell’unità d’in età contemporanea. La formazione dello Statono avvenne dopo il fallimento di un tentativo di confederazione con la prima guerra d’Indipendenza e procede di fatto, per conquiste ed annessione e il seguito di referendum plebiscitari. La casa Savoia, tra le più antiche e importanti dinastie d’Europa, ha origini intorno l’anno Mille in territori geograficamente nonni tra la Borgogna, e la Contea di Savoia poi elevata al rango di Ducato. Con un piede in origine nel paese-Casa Savoia si vedeva, dopo le avventure delle repubbliche Cisalpina, Cispadana, Romana e le altre giacobine ultimidel Settecento, e dopo ladel...