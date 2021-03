Isola Dei Famosi: Tommaso Zorzi rivela chi sono i suoi tre naufraghi preferiti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista dell’Isola Dei Famosi, nelle ultime ore ha ammesso di avere tre naufraghi preferiti, ecco chi sono Tommaso Zorzi dopo aver vinto il Gf Vip ha avuto un enorme successo televisivo tanto da essere chiamato dall’Isola Dei Famosi come opinionista del reality. Bisogna ammettere che l’influencer si è fatto parecchio notare nella casa soprattutto per i suoi modi bizzarri di gestire le situazioni, sembra nato per fare questo lavoro. Ovviamente Mediaset non si è fatta scappare il suo talento e per questo motivo lo vedremo spesso all’interno dei vari programmi di punta. Lunedì 15 marzo l’abbiamo visto per la prima volta nei panni di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 17 marzo 2021)è il nuovo opinionista dell’Dei, nelle ultime ore ha ammesso di avere tre, ecco chidopo aver vinto il Gf Vip ha avuto un enorme successo televisivo tanto da essere chiamato dall’Deicome opinionista del reality. Bisogna ammettere che l’influencer si è fatto parecchio notare nella casa soprattutto per imodi bizzarri di gestire le situazioni, sembra nato per fare questo lavoro. Ovviamente Mediaset non si è fatta scappare il suo talento e per questo motivo lo vedremo spesso all’interno dei vari programmi di punta. Lunedì 15 marzo l’abbiamo visto per la prima volta nei panni di ...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Il nostro @tommaso_zorzi sposa la causa dei #Burinos ???? #Isola - infoitcultura : Isola dei Famosi, Akash Kumar in guai enormi: 'Ecco come raggirava le donne'. Un terremoto, spuntano sms compromett… - infoitcultura : Isola dei famosi, Drusilla Gucci eliminata? Mireya Stabile in arrivo -