Inzaghi | “Usciamo a testa alta contro i campioni del Mondo Il Bayern è una squadra ingiocabile”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Simone, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del matchilMonaco, che ha sancito l’eliminazione dei capitolini dalla Champions League. Queste le dichiarazioni a Lazio Style Radio, canale ufficiale biancoceleste: “Stasera era una partita molto a rischio, perché dopo il risultato dell’andata, non venendo qui a Monaco a fare una partita seria avremmo rischiato parecchio. Sullo 0-0 abbiamo avuto qualche buona situazione, poi abbiamo preso gol.con onore da questa competizione. ci dispiace per il 4-1 dell’andata, ma penso che quidelabbiamo fatto una buona gara. Ilvero è quello con questa mentalità: ho visto un’aggressione di Alaba sotto la mia panchina a due minuti dalla fine sul ...

Simonepuò essere soddisfatto. La temuta goleada è stata evitata , anche se l'avventura in ... Dopo qualche buona situazione, abbiamo preso gol su rigore maa testa alta dalla ...E Simone, dopo il match all'Allianz Arena, ai microfoni di Sky Sport ha commentato: " ...con onore da questa competizione, ci dispiaceva per l'1 - 4 dell'andata ma qui con i campioni ...Con la prevedibile uscita di scena della Lazio di Simone Inzaghi, mortificata all'andata degli ottavi di finale di Champions League dal Bayern Monaco, il calcio italiano non avrà alcuna rappresentante ...Orgoglioso del nostro cammino europeo, ma è solo il primo passo" Simone Inzaghi può essere soddisfatto ... Dopo qualche buona situazione, abbiamo preso gol su rigore ma usciamo a testa alta dalla ...