Il Principe Filippo è tornato dalla Regina, le curiosità che forse non conosci (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Principe Filippo è stato finalmente dimesso dopo un mese di ricovero per una infezione non meglio precisata. Mentre si prepara a compiere 100 anni il 10 giugno, forse non tutti conoscono alcune ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilè stato finalmente dimesso dopo un mese di ricovero per una infezione non meglio precisata. Mentre si prepara a compiere 100 anni il 10 giugno,non tutti conoscono alcune ...

Advertising

IlContiAndrea : THE QUEEN risponde (con eleganza) a #Meghan e #Harry in merito alle accuse di razzismo nei confronti di alcuni memb… - IsThisMadness_ : @_an0therw0rld Dipende, le scene del funerale hanno avuto il lasciapassare dalla famiglia di bruce lee? Comunque sa… - _an0therw0rld : È più illegale il fatto che abbiano messo il vero funerale di Bruce Lee come scene nel suo ultimo film o l'aspetto del Principe Filippo? - free___way : Con un 'nonno virus' d'altronde cosa altro aspettarsi per il 'dopo' in una fiction predittiva. Roba da 'acqua alla… - katullo11 : tutti per la ??body positivity?? finché non si tratta del principe Filippo -