Il 18 marzo Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

(Di giovedì 18 marzo 2021) Era il 18del 2020 quando queste immagini facevano il giro del mondo, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica sul dramma che si stava consumando in Nord Italia a causa della pandemia di-19. A Bergamo c'erano così tanti morti che non si sapeva dove metterli e furono utilizzati i camion dell'Esercito per portare i feretri nei forni crematori fuori città.A distanza di un anno, la commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all'unanimità il "ddl Mulè", dando il via libera definitivo al riconoscimento del 18come "indell'epidemia di coronavirus", per ricordare tutte le persone decedute a causa della pandemia. "Grazie al comune sentire dei partiti rappresentati in Parlamento - ...

Advertising

trash_italiano : 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - MiC_Italia : Mettilo in agenda! Il 25 marzo è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a #DanteAlighieri. Preparati alle cele… - Corriere : La foto della lunga colonna di camion con le bare: perché il 18 marzo ricordiamo i morti del virus - Fusillide : RT @CalaminiciM: E’ legge : il 18 marzo sarà celebrata sempre la Giornata Nazionale delle Vittime del Covid ?? - julesintheblue : RT @_oneilem_: Ci ha rinchiusi,ci ha privato degli affetti più cari,ci ha obbligato a restare a casa,ci ha negato il tempo,ci ha tolto la c… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo Giornata

...e delle semifinali di UEFA Champions League verrà trasmesso in diretta streaming venerdì 19... Prima della sesta, l'attaccante francese non segnava da un anno in UEFA Champions League, ma ...La Lazio però il suo obiettivo dilo centra : evitare di prendere un'altra imbarcata, che avrebbe disintegrato il morale di un gruppo già provato dall'1 - 4 di Roma . Per riuscirci Inzaghi ...Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio in tutta Italia il 18 marzo per la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid. La commemorazione è stata istituita con l'approvazione ...Previsioni meteo per il 18/03/2021, Nuoro. Giornata all'insegna di piovaschi alternati e schiarite, temperature comprese tra 3 e 10°C ...