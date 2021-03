Harry | William e Carlo si sono parlati al telefono | ma non è andata bene

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Contatti sì, disgelo no. Il principeha avuto i primi colloqui con il padree il fratello maggiore- primo e secondo nella linea di successione al trono britannico - dopo l’intervista bomba a Oprah Winfrey concessa assieme alla consorte Meghan e trasmessa nei giorni scorsi dalla Cbs americana: intervista in cui i duchi di Sussex hanno fra l’altro evocato ombre di razzismo all’interno della famiglia reale, scagionando poi dal sospetto solo la regina Elisabetta e il principe Filippo. Lo ha raccontato Gayle King, un’altra anchorwoman Usa amica della coppia ‘ribelle’, non senza aggiungere tuttavia che questi contatti si sarebbero rivelati per ora “non produttivi”: lasciando ciascuno fermo nelle proprie convinzioni e sensazioni.King, in dichiarazioni fatte stamattina in diretta tv oltre oceano e riprese in seguito dai ...