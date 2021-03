Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 | cambia la programmazione tv da Rai a Mediaset

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Quella del 18 marzo è la primaindel-19, istituita per legge dal governo, che cambierà anche latelevisiva. Per celebrare il ricordo nel giorno in cui le bare uscirono da Bergamo su camion militari, il giorno con il più alto numero diregistrate in Italia, le reti televisive da Rai ahanno modificato i loro palinsesti. Laindel-19 Ogni anno il 18 marzo si celebrerà lain...

Advertising

MiC_Italia : Mettilo in agenda! Il 25 marzo è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a #DanteAlighieri. Preparati alle cele… - guerini_lorenzo : Oggi #17marzo è la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. A 160 anni dall'U… - Raicomspa : Il #17marzo di 160 anni fa veniva proclamato a Torino il Regno d'Italia ????Oggi si celebra la “Giornata dell’Unità n… - ItalianoGuardia : RT @SM_Difesa: Il primo numero del 2021 di #InformazioniDifesa è dedicato al #17marzo, Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, d… - Quot_Molise : Giornata nazionale vittime del Covid, il messaggio di Micone | -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata nazionale

Il 20 marzo, poi, la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie,in collaborazione con Libera, e infine il 21,della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime ...Palazzo Chigi, intanto, domani giovedì 18 marzo , in occasione dellain memoria delle vittime dell'epidemia da Covid19, la Presidenza del Consiglio ha disposto l'esposizione a mezz'...Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Domani, giovedì 18 marzo, in occasione della ‘Giornata nazionale per le vittime del Covid', bandiere a mezz'asta in tutte le sedi della Regione Lombardia. Inoltre, a Pal ...Abbiamo avuto conferma che nella giornata di oggi si è spento un nostro giovane concittadino ... e politiche vaccinali suicide su scala nazionale ed europea. C’è un problema politico, e non sono i ...