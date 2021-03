Festa di San Patrizio | viaggio nel calcio irlandese dello Shamrock Rovers

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Oggi, 17 marzo, ricorre ladi San, santo adorato in tutto il mondo che raggiunge il culmine della sua grandezza in Irlanda, territorio estremamente cattolico in un quadrante di Europa che, nel tempo, ha preso un’altra via religiosa. In questa giornata, caratterizzata da birra, festeggiamenti e dal leprecano (famoso gnomo vestito di verde del folklore dell’Eire), vogliamo aprire una piccola finestra sul movimento calcisticodominato dalloFC, club che ha alzato l’ultimo titolo nazionale nel massimo campionato di. I biancoverdi sono apparsi, a volte, anche nelle competizioni europee. In quale momento della stagione siamo sull’isola affiancata al Regno Unito di Gran Bretagna?di San, salto ...