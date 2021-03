Fabio Fazio giovanissimo imita Biscardi: il video dell’esordio in tv (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel proprio esordio televisivo Fabio Fazio regalava al pubblico Rai una divertente imitazione di Aldo Biscardi: ecco il video. In questi ultimi anni di televisione abbiamo imparato ad associare Fabio Fazio alla conduzione del suo programma serale Che tempo che fa. Si tratta di una trasmissione in cui si parla di tematiche di attualità, in cui il conduttore intervista ospiti facenti parte del mondo della politica, dello spettacolo e dello sport. Il format televisivo richiama quello delle grandi trasmissioni made in Usa come il David Letterman Show, ma Fazio è riuscito a dare un taglio personale allo spettacolo, rendendolo più adatto ai nostri confini. Amante dello sport (del calcio in particolare) e della musica, Fazio ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel proprio esordio televisivoregalava al pubblico Rai una divertentezione di Aldo: ecco il. In questi ultimi anni di televisione abbiamo imparato ad associarealla conduzione del suo programma serale Che tempo che fa. Si tratta di una trasmissione in cui si parla di tematiche di attualità, in cui il conduttore intervista ospiti facenti parte del mondo della politica, dello spettacolo e dello sport. Il format televisivo richiama quello delle grandi trasmissioni made in Usa come il David Letterman Show, maè riuscito a dare un taglio personale allo spettacolo, rendendolo più adatto ai nostri confini. Amante dello sport (del calcio in particolare) e della musica,...

Advertising

chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” In attesa della prossima puntata di #CTCF, rivediamo il momento Ch… - FoSalvo : @a_meluzzi Ma no in fondo con Fazio Fabio potrebbe apparire come un bravo figliuolo. - memoriabreve : Fabio Fazio really said partiamo ospitando i veri vincitori del festival - anhopelessopus : Fabio Fazio king - masemancolocon1 : Elenco bimbi di Willie Peyote celebri: Pippo Civati Samuele Bersani Roberto Vecchioni Barbara D'Urso (rido) Adinolf… -