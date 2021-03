F1, Laurent Mekies: “L’obiettivo della Ferrari è tornare in alto. Il 2022 sarà un’opportunità per vincere” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare e l’inizio del Mondiale 2021 di F1 è ormai prossimo: il 28 marzo in Bahrain si comincerà a fare sul serio. La Ferrari deve assolutamente dimenticare quanto accaduto l’anno scorso e risalire la china. Il sesto nella classifica dei costruttori è una macchia difficile da cancellare, ma Mattia Binotto e i suoi uomini dovranno dare tutto quello che hanno per centrare questo obiettivo. Un target sfavorito dalle regole attuali. Il congelamento di alcune parti essenziali delle macchina ha sicuramente sorriso alle monoposto che nella stagione passata hanno espresso una velocità notevole: una su tutte la Mercedes. Pertanto, per la Rossa risalire la corrente non è semplice. E’ però vero che con il progetto SF21 si voglia quantomeno dare dei segnali di vitalità per avvicinarsi al 2022, il campionato della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare e l’inizio del Mondiale 2021 di F1 è ormai prossimo: il 28 marzo in Bahrain si comincerà a fare sul serio. Ladeve assolutamente dimenticare quanto accaduto l’anno scorso e risalire la china. Il sesto nella classifica dei costruttori è una macchia difficile da cancellare, ma Mattia Binotto e i suoi uomini dovranno dare tutto quello che hanno per centrare questo obiettivo. Un target sfavorito dalle regole attuali. Il congelamento di alcune parti essenziali delle macchina ha sicuramente sorriso alle monoposto che nella stagione passata hanno espresso una velocità notevole: una su tutte la Mercedes. Pertanto, per la Rossa risalire la corrente non è semplice. E’ però vero che con il progetto SF21 si voglia quantomeno dare dei segnali di vitalità per avvicinarsi al, il campionato...

Ultime Notizie dalla rete : Laurent Mekies Mekies ai tifosi: 'La Ferrari vuole un 2021 di risalita per la svolta nel 2022' 'Il 2020 è stato molto difficile, lottare nel 2021 per il Mondiale è irrealistico, ma la Ferrari ha l'ambizione di tornare appena alle spalle di chi lotterà per il titolo'. Così Laurent Mekies nella prima videocall della stagione coi tifosi degli Scuderia Ferrari Club. Il direttore sportivo del Cavallino ha risposto in diretta alle tante curiosità dei fan e alcune di esse, ...

F.1, Test Bahrain - Verstappen chiude i test con il miglior tempo Laurent Mekies, racing director della Scuderia Ferrari, però minimizza e batte sull'importanza di completare il proprio programma di prove, sottolineando: 'Alla concorrenza cominceremo a pensare fra ...

Mekies ai tifosi: "La Ferrari vuole un 2021 di risalita per la svolta nel 2022" La Gazzetta dello Sport F1 – Ferrari: SF21 stessi problemi della SF90? La Ferrari nei test del Bahrain ha dimostrato di aver fatto un grande passo in avanti rispetto alla passata stagione sul giro secco, mentre ...

Mekies: «Giorni cruciali» Delusione per Vettel Le Ferrari non brillano, specie nelle prove di long run, nonostante il sesto tempo finale di Charles Leclerc. Il monegasco e il nuovo compagno Carlos Sainz, alla guida nella prima sessione, seguono pr ...

