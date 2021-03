Ecco perché credo ancora in quel vaccino

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Silvio Garattini* In Gran Bretagna più di 12 milioni di persone sono state immunizzate con ilAstra Zeneca senza che si siano manifestati effetti collaterali importanti. Di contro si sono ...

Advertising

team_world : Da OGGI su Prime Video è disponibile QUELLO CHE TU NON VEDI, film che sarebbe dovuto uscire al cinema a dicembre e… - galeazzobignami : Ecco i segreti del Ministero di Speranza. Solo documenti ufficiali. Nessuna supposizione. Fate girare. Perché se no… - GoalItalia : Numeri da 'Top Player': @rodridepaul è già uno dei migliori centrocampisti d'Europa ???? [? @palmi14] - prelemi37299591 : RT @CristinaPes1: #prelemi vedo qui su Twitter che Giulia si sia dovuta giustificare...questa cosa fa ridere però allo stesso tempo spavent… - sabribri1977 : RT @giannichiodi: Come volevasi dimostrare! I giovani e i produttori (dipendenti privati e partite iva) sono altrove. Ecco perché il PD… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché

Corriere della Sera

... difficilmente si ritirerà a favore di un candidato del Pd,che Gualtieri si troverebbe a ... ma da chi? E? Una fuga in avanti inspiegabile. Quello che è certo è che Enrico Letta è ...Non dobbiamo però dimenticare che i vaccini vanno resi disponibili anche ai Paesi a basso reddito ,quanto più il virus circolerà tanto più avremo varianti che ritorneranno da noi. Non ...