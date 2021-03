Dramma a Merano, 28enne morta al settimo mese di gravidanza: indagini in corso (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ragazza al settimo mese di gravidanza morta a Merano. Aperta un’indagine per ricostruire meglio quanto successo. Merano (BOLZANO) – Una ragazza al settimo mese di gravidanza è morta a Merano, in provincia di Bolzano. Un decesso avvenuto per arresto cardiaco, ma la Procura ha deciso di aprire un’indagine e chiedere l’autopsia per accertare meglio quanto successo. Nelle scorse settimane, infatti, la giovane maestra di pattinaggio si era dovuta rifugiare in un centro antiviolenza per fuggire dal compagno. Nessuna persona è iscritta sul registro degli indagati e gli accertamenti medici chiariranno meglio quanto successo. La morte La morte della 28enne è avvenuta tra venerdì 12 ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ragazza aldi. Aperta un’indagine per ricostruire meglio quanto successo.(BOLZANO) – Una ragazza aldi, in provincia di Bolzano. Un decesso avvenuto per arresto cardiaco, ma la Procura ha deciso di aprire un’indagine e chiedere l’autopsia per accertare meglio quanto successo. Nelle scorse settimane, infatti, la giovane maestra di pattinaggio si era dovuta rifugiare in un centro antiviolenza per fuggire dal compagno. Nessuna persona è iscritta sul registro degli indagati e gli accertamenti medici chiariranno meglio quanto successo. La morte La morte dellaè avvenuta tra venerdì 12 ...

