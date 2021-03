Da Lukaku al fratello Gianluca | gli uomini di Conte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku fratello

Quotidiano.net

...all'esperienza del loro allenatore Antonio Conte e ai gol della straordinaria coppia- ... E "ultimo" ilGianluca, collaboratore, osservatore e match analyst, colui che è sempre al fianco ...E' ilgemello di Amadeus: parliamo di Fiorell o, ovviamente. Mattatore anche quest'anno, ... visti alcuni episodi giudicati 'eccessivi' da parte di Ibra come il 'duello' connel derby ...La squadra segue alla lettera il tecnico: merito anche di uno staff di fedelissimi tra cui il suo familiare, inseparabile in campo e fuori ...Queste le sue parole: “Sarà una dura sfida per l’Inter, ma sono fiducioso. Ora è diventata una squadra matura e ha una capacità incredibile di ribaltare l’azione. Il gruppo è compatto e soprattutto Co ...