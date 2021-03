Cremona | Bertolaso visita l' Hub vaccinale Covid alla Fiera | Passione e professionalità

Advertising

Affaritaliani : Bertolaso visita l'hub vaccinale presso CremonaFiere - laprovinciacr : #cremona Bertolaso domani in visita all'hub di CremonaFiere -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona Bertolaso

(17 marzo 2021) - Quando ha varcato la soglia del Padiglione 1 di CremonaFiere, Guido, consulente della campagna vaccinale della Lombardia, non si aspettava di trovarsi di fronte ad ...Fino alla decisa presa di posizione di oggi aha quindi ribadito la sua indisponibilità a scendere in campo come candidato sindaco del centrodestra . ...L'incontro con il direttore de "La Provincia" Bencivenga e l'auspicio: "Spero che i miei colleghi medici seguano l’esempio dei cittadini che hanno scelto di indossare la pettorina" ...Il consulente di Regione Lombardia ha espresso soddisfazione: "Ho trovato passione, competenza e professionalità" ...