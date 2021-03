Covid Milano, oggi 1.050 casi e 447 in città: dati 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 1.050 i nuovi contagi di Coronavirus nella provincia di Milano: di questi, 447 casi sono a Milano città. Lo rende noto la regione Lombardia nel bollettino con i dati di oggi, 17 marzo. Anche la provincia di Brescia è vicina a quota mille con 949 casi. Questa la situazione nelle altre province: Bergamo: 291; Como: 295; Cremona: 180; Lecco: 125; Lodi: 73; Mantova: 227; Monza e Brianza: 416; Pavia: 275; Sondrio: 72; Varese: 432. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 1.050 i nuovi contagi di Coronavirus nella provincia di: di questi, 447sono a. Lo rende noto la regione Lombardia nel bollettino con idi, 17. Anche la provincia di Brescia è vicina a quota mille con 949. Questa la situazione nelle altre province: Bergamo: 291; Como: 295; Cremona: 180; Lecco: 125; Lodi: 73; Mantova: 227; Monza e Brianza: 416; Pavia: 275; Sondrio: 72; Varese: 432. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

