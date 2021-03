Covid Lombardia, oggi 4.490 casi e 79 morti: dati 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 4.490 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 17 marzo. Si registrano altri 79 morti, un dato che porta a 29.459 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 59.009 tamponi. In aumento i ricoveri in ospedale, dove oggi si trovano 6.641 persone (+147 da ieri), e in terapia intensiva (781 pazienti, +16). Dall'inizio della pandemia sono 677.948 i casi totali di Coronavirus in Lombardia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 4.490 i nuovi contagi di Coronavirus insecondo il bollettino di, 17. Si registrano altri 79, un dato che porta a 29.459 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 59.009 tamponi. In aumento i ricoveri in ospedale, dovesi trovano 6.641 persone (+147 da ieri), e in terapia intensiva (781 pazienti, +16). Dall'inizio della pandemia sono 677.948 itotali di Coronavirus in

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 49.068 tamponi effettuati, sono 4.235 i nuovi positivi (8,6%). I guariti/dimessi sono 1.541 ????… - fattoquotidiano : Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione d… - Corriere : Quando sarà il picco in Lombardia e perché secondo Fontana la fine del tunnel è vicina: i dati - Mauro5514 : RT @ricrrooll: Maledetti leghisti non vi perdoneremo mai quello che avete combinato in #Lombardia @LegaSalvini indegni #fontanadimettiti… - lucarango88 : @RegLombardia ??#Lombardia #Covid_19 #17marzo Casi +4.490 (677.948 +0,67%) Deceduti +79 (29.459 +0,27%) Guariti +4.… -