Covid, il test agli ex pazienti e le domande «solo per donne»: «Riesce a cucinare e fare il bucato?» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il questionario di Regione Lombardia sullo stile di vita distribuito negli ospedali. L’accusa dei Sentinelli: «È discriminatorio». L’assessorato al Welfare: «Controlleremo» Leggi su corriere (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il questionario di Regione Lombardia sullo stile di vita distribuito negli ospedali. L’accusa dei Sentinelli: «È discriminatorio». L’assessorato al Wel: «Controlleremo»

Agenzia_Ansa : È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid Moderna sui bambi… - HuffPostItalia : Moderna, al via test vaccino anti Covid su bambini tra 6 e 12 anni - TgLa7 : #Moderna, al via test vaccino anti Covid su bambini. Obiettivo arruolarne 6750 tra i sei mesi e i 12 anni in Usa e Canada - LGhebreghiorges : RT @luca_paladini4: Sono a fare un controllo post covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (… - pixel_di : RT @sole24ore: #Ue lancia il «green pass» #Covid:?ecco i 3 modi per viaggiare liberamente -