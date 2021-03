Covid, fascia ad alto rischio di contagio provincia di Enna (Di giovedì 18 marzo 2021) Zona rossa a Regalbuto in provincia di Enna dove sono stati individuali 70 nuovi positivi. Si teme la diffusione delle “varianti” Covid a scuola. Sicilia, zona rossa a Regalbuto. Si teme diffusione varianti a scuola su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Zona rossa a Regalbuto indidove sono stati individuali 70 nuovi positivi. Si teme la diffusione delle “varianti”a scuola. Sicilia, zona rossa a Regalbuto. Si teme diffusione varianti a scuola su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - SkyTG24 : ???? Approvato il dl: Italia in zona rossa a Pasqua ???? Con 250 contagi ogni 100mila abitanti le regioni entreran… - tbuccico69 : RT @MercurioPsi: #Roma - Oltre un'ora di attesa per un #bus in fascia di punta #ATAC non vetture ma vettori #covid - 79_Alessio : RT @MercurioPsi: #Roma - Oltre un'ora di attesa per un #bus in fascia di punta #ATAC non vetture ma vettori #covid - cleghio : Mi associo, ma credo che radio Maria con interventi simili costituisca un pericolo molto serio per per la sicurezza… -