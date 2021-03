Coronavirus a Roma, la mappa dei contagi quartiere per quartiere. Ecco le zone più colpite (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono stati diramati l’11 marzo scorso, pochi giorni prima dell’entrata in zona rossa del Lazio, i nuovi dati sui contagi nella Capitale, quartiere per quartiere. Il monitoraggio, pubblicato periodicamente, è realizzato dal SERESMI il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. CLICCA QUI PER LE MAPPE INTERATTIVE, CERCA IL TUO quartiere Coronavirus a Roma: la mappa dei contagi quartiere per quartiere Le mappe presentate descrivono l’incidenza cumulativa e la prevalenza giornaliera di casi COVID-19 notificati al SERESMI (x 10,000 residenti) ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono stati diramati l’11 marzo scorso, pochi giorni prima dell’entrata in zona rossa del Lazio, i nuovi dati suinella Capitale,per. Il monitoraggio, pubblicato periodicamente, è realizzato dal SERESMI il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. CLICCA QUI PER LE MAPPE INTERATTIVE, CERCA IL TUO: ladeiperLe mappe presentate descrivono l’incidenza cumulativa e la prevalenza giornaliera di casi COVID-19 notificati al SERESMI (x 10,000 residenti) ...

repubblica : Coronavirus, in fiamme il portone dell'Iss. Si indaga a tutto campo - rep_roma : Coronavirus, contrordine mascherine: nessun rischio per i bambini che le indossano [di Carlo Picozza] [aggiornament… - CorriereCitta : Coronavirus a #Roma, la mappa dei contagi quartiere per quartiere. Ecco le zone più colpite - rep_roma : Coronavirus, lo chef Alessandro Borghese: 'Ho il Covid. Sono tutto acciaccato' [di Valentina Lupia] [aggiornamento… - CesareFermi : RT @UNICEF_Italia: La forza della comunità per sconfiggere il virus: così il team mobile di @Intersos & UNICEF ha aiutato le famiglie di un… -