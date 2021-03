Coppe europee VPL: quali compagini italiane parteciperanno? Tutte le date da tenere a mente (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non solo campionati nazionali (e la serie A, di cui abbiamo abbondantemente scritto quest’oggi): nell’universo VPL sono in arrivo le Coppe europee. A partire dal 31 marzo le compagini di sette nazioni per quanto riguarda la community Xbox e di nove nazioni per quanto riguarda la community PS4 scenderanno in campo per la prima giornata delle nuove competizioni, la VPL Champions League 2021 & la VPL Euro Proleague 2021. I sorteggi andranno in onda sul canale globale di VPL su Twitch alle 7 italiane (le 7 del fuso orario inglese) domenica 28 marzo 2021. Dal canto nostro, vi aggiorneremo la sera stessa su quello che sarà il destino delle nostre compagini. Ricordiamo come la competizione vedrà come main sponsor GMC (GMCoin), token basato su Tron lanciato dall’azienda turca GM ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non solo campionati nazionali (e la serie A, di cui abbiamo abbondantescritto quest’oggi): nell’universo VPL sono in arrivo le. A partire dal 31 marzo ledi sette nazioni per quanto riguarda la community Xbox e di nove nazioni per quanto riguarda la community PS4 scenderanno in campo per la prima giornata delle nuove competizioni, la VPL Champions League 2021 & la VPL Euro Proleague 2021. I sorteggi andranno in onda sul canale globale di VPL su Twitch alle 7(le 7 del fuso orario inglese) domenica 28 marzo 2021. Dal canto nostro, vi aggiorneremo la sera stessa su quello che sarà il destino delle nostre. Ricordiamo come la competizione vedrà come main sponsor GMC (GMCoin), token basato su Tron lanciato dall’azienda turca GM ...

